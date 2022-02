Il y a une dizaine de jours, Nick Kyrgios avouait au cours d’un live s’être auto­mu­tilé.

Ce jeudi, il a décidé d’en dire un peu plus sur la dépres­sion qu’il a traversée il y a trois ans. L’Australien se confie à coeur ouvert.

« C’était moi il y a 3 ans à l’Open d’Australie. La plupart des gens pensaient que j’al­lais bien menta­le­ment ou que je profi­tais de la vie…C’était l’une de mes périodes les plus sombres. Si vous regardez atten­ti­ve­ment, vous pouvez voir sur mon bras droit les bles­sures que je me suis infli­gées. J’avais des pensées suici­daires et je luttais litté­ra­le­ment pour sortir du lit, sans parler de jouer devant des millions de personnes. Je me sentais seul, déprimé, négatif, j’abu­sais de l’al­cool et des drogues, je repous­sais ma famille et mes amis. J’avais l’im­pres­sion de ne pouvoir parler ou faire confiance à personne. C’était le résultat de mon refus de m’ou­vrir, de m’ap­puyer sur mes proches et de me pousser petit à petit à être positif », a écrit Nick Kyrgios.

Le récent vain­queur de l’Open d’Australie fait preuve d’un énorme courage en évoquant publi­que­ment, dans les détails, cette période de sa vie. Il a franchi le pas en ayant la volonté d’aider toutes les personnes souf­frant problème de santé mentale. Une déci­sion honorable.