Nick veut faire un retour fracas­sant et du coup il commence déjà à s’ex­primer et à faire monter la pres­sion comme l’on dit.

« Il y a une relève de la garde dans le tennis. Rafa et Federer ne sont plus. Je pense qu’on peut dire d’emblée que la fin de la carrière de Novak est proche. Mais il y a Alcaraz, Rune, Sinner. J’ai vrai­ment hâte de rencon­trer Sinner un jour. J’espère pas lors du premier match mais après mon retour. Cette rencontre est défi­ni­ti­ve­ment inscrite à mon calen­drier. C’est aussi très amusant de jouer avec Tsitsipas. Partout, les courts ont un peu ralenti. Je pense que nous pour­rons voir un style de jeu plus poly­va­lent. Il n’y a plus de joueurs qui jouent unique­ment avec des services. Tous les repré­sen­tants du top 10 se déplacent bien sur le terrain. Par exemple, Sinner court jusqu’au bout et frappe la balle aussi fort que possible »