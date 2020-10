Le débat sur le GOAT agite toujours la communauté du tennis. Nick Kyrgios est donc venu participer au « débat » lors d’une émission en Australie où il faisait partie des invités.

On sait qu’il aime beaucoup Roger Federer et qu’il a finalement très peu d’affection pour Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Son choix n’est donc pas une surprise : « Beaucoup de joueurs vous diront que Rafael Nadal est le GOAT, Novak Djokovic est le GOAT, mais à mon avis, je pense que Roger Federer est toujours le GOAT. Je pense qu’il a presque le statut d’une icône comme Michael Jordan. Je pense que la façon dont il joue le jeu est quelque chose de spécial. Cette spécificité est un point important quand il s’agit de désigner le GOAT » précise l’Australien.

Il rappelle aussi qu’il a eu la chance de jouer le Big 3, même s’il rajoute son ami Andy Murray dans la « danse » : « J’ai joué les trois, tous les quatre car je vois aussi Andy Murray là-haut. Si vous regardez le passé c’est Federer qui reste le joueur le plus dominant de tous les temps, mais en ce moment, c’est Rafa selon moi«

Nick oublie donc Novak Djokovic, il faut dire que l’Australien déteste le Serbe.