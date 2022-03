Même lors­qu’il n’est pas sur le circuit et qu’il n’est, par consé­quent, pas en contact direct avec la presse, Nick Kyrgios est omni­pré­sent grâce à au podcast qu’il a lancé, No Boundaries. Et après avoir expliqué que Rafael Nadal devien­drait incon­tes­ta­ble­ment le meilleur joueur de tous les temps s’il venait à remporter Roland‐Garros en juin prochain, le fantasque austra­lien s’est penché sur le cas d’un certain Roger Federer.

« Roger Federer n’est déjà plus dans la discus­sion pour le GOAT. Il a un très mauvais bilan contre les deux autres (Nadal et Djokovic, ndlr) et je ne pense même pas qu’il puisse les battre sur gazon. Il va encore prendre du retard avec sa bles­sure. De plus, je ne vois pas Roger battre les meilleurs joueurs du circuit. »