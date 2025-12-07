Nick a dressé pour une agence de presse austra­lienne le bilan de son compa­triote Alex de Minaur. Kyrgios est assez élogieux, enfin presque car il faut savoir lire entre les lignes.

Aujourd’hui Alex aura du mal dans un Grand Chelem au meilleur des cinq manches, vu la façon dont Alcaraz et Sinner jouent en ce moment. Mais si l’un d’eux est éliminé rapi­de­ment, je dirais qu’il fait partie des trois ou quatre autres personnes qui ont réel­le­ment une chance de le faire. Après, quoi qu’il en soit, il ne gagnera peut‐être jamais un tournoi du Grand Chelem, ni un Masters, ou quoi que ce soit d’autre, mais j’aime ce qu’il fait en ce moment. C’est toujours incroyable. Il fait partie du top 10 depuis des années et il a déjà accompli des choses incroyables. »