Hier, Andy et Murray ont désigné leur joueur idéal par secteur comme c’est devenu une habitude depuis le début du confinement. Pas vraiment de surprise dans leur choix, et même si Isner est considéré par les deux champions comme le meilleur serveur actuel, le numéro 1 mondial a aussi insisté sur la qualité de celui de Nick Kyrgios. Nole a d’ailleurs expliqué que pour lui Nick avait un talent de fou et qu’il avait jamais affronté un champion avec un service aussi puissant. L’Australien a apprécié les compliments puisqu’il l’a publié dans sa story.

