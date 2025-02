Très « piquant » depuis les révé­la­tions sur les deux tests anti­do­pages posi­tifs de Jannik Sinner l’an dernier, Nick Kyrgios a été l’un des premiers à s’in­di­gner samedi de l’ac­cord trouvé entre l’Agence mondiale anti­do­page (AMA) et Jannik Sinner, ayant débouché sur une suspen­sion de trois pour le numéro 1 mondial. Et le fina­liste de Wimbledon 2022 en a vite remis une couche sur les réseaux sociaux.

« Donc, tu étais inno­cent et on nous a dit que tu étais inno­cent, mais main­te­nant tu es suspendu ? Faites en sorte que cela ait un sens. Je reçois des messages de plusieurs joueurs, même des cham­pions du Grand Chelem, qui me disent à quel point c’est dégoûtant. »

So you were inno­cent and we were getting fed that you were inno­cent but now you are suspended from playing the sport ? Make it make sense. I’ve got multiple players in my DM’s on how putrid this is 😂 even Grand slam cham­pions. Cooked 🧢