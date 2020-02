Dans son entretien accordé au journal Milenio, Nick Kyrgios est questionné sur son huitième de finale face à Rafael Nadal à l’Open d’Australie. L’Australien ne cache pas qu’il n’est pas habitué à évoluer à un tel niveau : « Nadal, Djokovic et Federer sont si bons car ils sont des champions et chaque semaine, ils ont la même mentalité, restent très positifs et continuent de se battre. Pour moi c’est difficile, le match contre Rafa était épuisant, il a duré plus de quatre heures et j’ai besoin de deux semaines de repos après alors que Rafa peut continuer. »