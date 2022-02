Dans une inter­view accordée à l’émis­sion de radio austra­lienne « Kyle et Jackie O », Nick Kyrgios a expliqué pour­quoi il protège Novak Djokovic. Il consi­dère que le trai­te­ment du Serbe est injuste et tient la popu­la­tion austra­lienne pour responsable.

Kyrios a aussi rappellé que le Serbe avait fait beau­coup pour le peuple austra­lien : « Il a fait beau­coup de choses quand on avait les feux de brousse, il nous soute­nait. Quand on avait besoin d’aide, il est venu nous aider. Et là nous l’avons traité comme s’il n’avait jamais rien fait, comme s’il était méchant, ce qu’il n’est pas vrai­ment. C’est donc logique je le soutienne, je l’aurai fait pour n’im­porte qui dans la même situation »