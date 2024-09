Absent du circuit depuis près de deux ans (il n’a disputé qu’un seul match en juin 2023), en raison de diffé­rentes bles­sures, Nick Kyrgios a vécu plusieurs expé­riences de consul­tant, notam­ment chez ESPN lors du dernier US Open.

Le fina­liste de Wimbledon 2022, inter­rogé par L’Equipe, se sent légi­time et se plaît dans son rôle.

« Je serai un consul­tant toujours franc, mais en même temps, il est diffi­cile d’être en désac­cord avec ce que je dis la plupart du temps car j’ai déjà joué contre ces gars‐là. J’ai battu tous les GOAT du jeu (bilan de 1–6 contre Federer, 3–6 contre Nadal et 2–1 contre Djokovic, ndlr) Il y a un nouveau public à aller cher­cher. J’essaie d’éclairer les fans sur le jeu et sur ce que les joueurs pensent à certains moments. Beaucoup d’en­fants et de jeunes me connaissent. J’offre quelque chose de très diffé­rent, qu’il s’agisse de la façon dont je dis les choses ou des opinions que je porte. »