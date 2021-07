Nick Kyrgios, qui affronte Félix Auger‐Aliassime en huitièmes de finale ce samedi, est revenu en confé­rence de presse sur sa rela­tion parti­cu­lière avec le tennis. D’abord amou­reux du basket, l’Australien s’est fina­le­ment tourné vers la petite balle jaune avec réus­site même s’il ne compte pas faire de vieux os dans ce sport.

« Je n’aime pas ce sport comme les légendes. J’ai l’im­pres­sion que Federer, Nadal et Djokovic ne pour­raient pas vivre sans tennis, c’est leur premier amour, et je ne le dis pas comme une critique, loin de là. Dans mon cas, ce premier amour était le basket mais je n’ai pas pu réaliser mon rêve. Ce n’est pas facile pour moi de me réveiller tous les jours en pensant comment je peux m’amé­liorer. J’ai reçu beau­coup de haine de la part de beau­coup de gens et ce n’est pas facile à gérer, je veux faire beau­coup plus de choses que jouer au tennis et j’ai pour objectif de prendre ma retraite à 28 ou 29 ans parce que je veux profiter des meilleures années de ma vie avec ma famille, mon parte­naire et mes amis. »