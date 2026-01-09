AccueilATPKyrgios : "J'ai l'impression qu'il y a un vide dans ce sport...
Kyrgios : « J’ai l’im­pres­sion qu’il y a un vide dans ce sport depuis le départ de Federer et Nadal. Et bien sûr, quand Djokovic partira, cette époque sera défi­ni­ti­ve­ment révolue »

Par Thomas S

Alors que les chances de voir Novak Djokovic soulever un 25e trophée du Grand Chelem se réduisent de jour en jour, Nick Kyrgios, récem­ment inter­rogé par le Sydney Herald, a exhorté les fans et les obser­va­teurs du monde entier à se réjouir de la présence du Serbe sur le circuit, peu importe ses résultats. 

« Il y a mani­fes­te­ment quelque chose qu’il souhaite accom­plir, que ce soit un autre Grand Chelem ou autre chose. Mais je pense que nous devrions simple­ment nous réjouir du fait qu’une personne de cet âge dans notre sport soit toujours au sommet et continue de tout donner. Plus nous avons long­temps des joueurs comme lui, mieux c’est pour notre sport. J’ai l’im­pres­sion qu’il y a un vide dans le sport depuis le départ de Federer et Nadal… et il est évident que lorsque Novak partira, cette époque sera défi­ni­ti­ve­ment révolue. Je veux qu’il reste le plus long­temps possible. »

Publié le vendredi 9 janvier 2026 à 14:10

