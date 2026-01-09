Alors que les chances de voir Novak Djokovic soulever un 25e trophée du Grand Chelem se réduisent de jour en jour, Nick Kyrgios, récemment interrogé par le Sydney Herald, a exhorté les fans et les observateurs du monde entier à se réjouir de la présence du Serbe sur le circuit, peu importe ses résultats.
« Il y a manifestement quelque chose qu’il souhaite accomplir, que ce soit un autre Grand Chelem ou autre chose. Mais je pense que nous devrions simplement nous réjouir du fait qu’une personne de cet âge dans notre sport soit toujours au sommet et continue de tout donner. Plus nous avons longtemps des joueurs comme lui, mieux c’est pour notre sport. J’ai l’impression qu’il y a un vide dans le sport depuis le départ de Federer et Nadal… et il est évident que lorsque Novak partira, cette époque sera définitivement révolue. Je veux qu’il reste le plus longtemps possible. »
Publié le vendredi 9 janvier 2026 à 14:10