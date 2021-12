Nick Kyrgios va beau­coup mieux.

Il avait arrêté sa saison 2021 tôt, après la Laver Cup fin septembre. Il avait alors tenu des propos pessi­mistes sur la suite de sa carrière. Mais le retour au pays pendant plusieurs mois semble lui avoir fait beau­coup de bien au moral. Dans un entre­tien accordé à News.com, l’Australien a confié son exci­ta­tion à l’ap­proche de 2022.

« J’ai vrai­ment hâte de jouer à domi­cile. Tennis Australia a fait un excellent travail en orga­ni­sant l’en­semble de la tournée, en nous donnant plus d’op­tions pour jouer à domi­cile avant l’Open d’Australie. Je vais faire de mon mieux pour offrir un spec­tacle aux fans. Aujourd’hui, je me sens très bien. Un de mes amis, Dimi, a travaillé avec moi dans le gymnase, et plusieurs gars d’Australie ont voyagé pour s’en­traîner avec moi au cours des deux derniers mois. Je suis heureux et j’at­tends avec impa­tience l’été austra­lien et je croise les doigts pour que tout se passe bien », s’est réjoui Kyrgios, qui jouera l’ATP 250 de Melbourne avant l’Open d’Australie.