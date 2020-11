Dernièrement Nick Kyrgios s'est exprimé sur son état d'esprit notamment pour la nouvelle saison qui s'annonce. Et c'est plutôt positif, ça change. "Je n’ai pas arrêté de m'entraîner. Je sens que je suis probablement dans la meilleure forme de ma carrière. J'ai hâte de revenir sur le court. Le sentiment de gagner, de sortir, et de jouer de grands moments me manque vraiment. C’est aussi pourquoi je vis. J'espère que l'été australien sera un succès et que je pourrai partager davantage de ces moments avec la foule locale. Je suis juste excité d'avoir à nouveau le tennis à la maison et, bien sûr, de pouvoir jouer devant tout le monde ici » a commenté Nick Kyrgios, enfin enthousiaste.