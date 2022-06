Être Australien est un handicap pour un joueur de tennis comme l’a expliqué Nick Kyrgios après sa défaite en demi‐finale du tournoi de Halle face à Hubert Hurkacz ce samedi.

« Les joueurs euro­péens peuvent jouer sur terre battue toute l’année et finir tran­quille­ment dans le top 70 mondial. Ils n’ont même pas besoin de partir loin de chez eux trop long­temps, là où un joueur austra­lien doit voyager six mois par an, ne pas voir sa famille, ni voir ses amis. Si j’avais six courts en gazon en Australie, je ne quit­te­rais jamais le pays. Je ne connais même pas certains des joueurs dans le top 100, je suis sérieux. Je ne les connais pas. »