Nick Kyrgios n’a plus été vu sur un terrain en compé­ti­tion depuis l’ATP 500 de Tokyo où il avait « mysté­rieu­se­ment » aban­donné juste avant son quart de finale face à Taylor Fritz.

L’Australien avait par la suite déclaré forfait pour le Masters 1000 pari­sien, lui qui était attendu par ses fans fran­çais depuis 2017.

Il a parti­cipé a une exhi­bi­tion à Mexico avec Cameron Norrie. Après celle‐ci, il s’est exprimé après de nos confrères de « The Age » et a « sous‐entendu » qu’il ne parti­ci­pe­rait pas au Masters de double et qu’il program­me­rait une année 2023 plus légère en terme de déplacement.

« Je veux passer plus de temps en Australie avec ma famille et ma petite amie. Je vais profiter de ces semaines d’été dans mon pays pour bien me préparer à ce tournoi. Ce que je prévois déjà, c’est que je ne passerai pas une autre année plus de 5 ou 6 mois hors d’Australie » a déclaré le 22ème joueur mondial.