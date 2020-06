Dans son entretien vérité donné au média West Australian, Nick Kyrgios avoue que l’idée de tout faire pour gagner un tournoi du Grand Chelem n’est pas vraiment l’un de ses préoccupations principales : « Je ne pense pas que mon corps puisse gérer les sept matchs qu’il faut pour gagner un Grand Chelem, surtout compte tenu des 3-4 heures passées à chaque tour. Si je pouvais, après chaque match j’irais prendre quelques bières, je veux juste me détendre. Je pense que nous prenons le sport trop au sérieux. »

Voilà qui met un terme pour l’instant au débat. Plus tard dans son interview, Nick Kyrgios est encore plus sérieux quand il évoque une enfance où l’on n’a pas cru en lui : « ll y avait beaucoup de gens qui n’ont pas cru en moi quand je disais que je voulais devenir joueur de tennis, ils ont fait des commentaires qui me faisaient parfois mal. Je n’étais qu’un enfant, je voulais juste jouer, sortir et faire de la compétition. Pourtant, il existe des entraîneurs capables de dire à un garçon de 14 ans qu’il a un besoin urgent de perdre du poids. Que si tu ne le fais pas, tu ne seras jamais bon. Ces situations ont été difficiles à gérer, et mon intention profonde était de montrer que beaucoup de gens avaient tort. Je voulais leur montrer que le gros garçon de Canberra était capable de taper dans une balle, qu’il pouvait être parmi les meilleurs au monde. »