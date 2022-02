Nick Kyrgios a été l’un des anima­teurs de la tournée austra­lienne avec notam­ment sa grosse perfor­mance contre Daniil Medvedev et son titre en double avec son pote Thanasi Kokkinakis. Il divise : certains l’aiment, d’autres le détestent. Dans une inter­view accordée à ABC News, Nick a parlé de sa personnalité.

« Pour être honnête, je me regarde tous les jours dans le miroir et je sais que je suis bien dans ma peau. Je m’en fous si je ne gagne pas un Grand Chelem un jour. Je ne veux pas être comme Roger Federer ou un autre. Maintenant, honnê­te­ment, je me fiche de la façon dont je suis perçu parce que je sais au fond de moi, et les gens autour de moi savent, que je suis une personne atten­tionnée. Je suis toujours moi‐même », a assuré Kyrgios, qui s’est donné une mission pour la suite de sa carrière : faire gagner de nouveaux fans au tennis.