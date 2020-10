Nick Kyrgios n’a pas rejoué depuis le 26 février. Il a décidé de ne pas reprendre le tennis avant 2021. Il en profite pour passer du temps avec ses proches. Une chose pas si évidente habituellement pour un joueur professionnel selon lui.

« Je n’étais pas rentré comme ça avec ma famille et mes amis depuis sept ans. Je ne le prends pas pour acquis, c’est un moment formidable à la maison pour voir mes parents, mes frères et sœurs, et le simple fait d’être à la maison à Canberra est assez spécial. Le tennis est un sport étrange, surtout en Australie, nous ne sommes jamais à la maison. Je suis donc un homme vraiment chanceux en ce moment« , a déclaré l’Australien de 25 ans dans des propos rapportés par The Age.