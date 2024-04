Au cours d’une conver­sa­tion avec Naomi Osaka dans le dernier épisode de son podcast « Good Trouble with Nick Kyrgios », l’Australien a évoqué à sa façon ses victoires face à Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, et notam­ment celle qui a tout changé face à l’Espagnol lors de Wimbledon 2014.

« Je ne pense pas que Federer, Nadal ou Djokovic aient jamais pensé perdre contre moi. Je pense qu’ils regardent en arrière et se disent : ‘Comment avons‐nous réussi à perdre contre lui ?’. Je pense que j’ai réfléchi à mon manque de profes­sion­na­lisme à l’époque. Je ne me donnais pas à fond dans le jeu. Je ne m’en­traî­nais pas tout le temps et c’est arrivé très tôt dans ma carrière. En battant Rafa, j’étais classé environ 150e mondial et il était numéro 1 mondial, je crois, à Wimbledon. Cela m’a donné la convic­tion que je pouvais y arriver, que je pouvais faire bouger les choses et battre les meilleurs du monde. »