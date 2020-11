Dans un entretien accordé au Sunday Telegraph de Sydney, Nick Kyrgios fait de vraies confidences et évoque même un problème de dépression : « Je ne pense pas que les gens comprennent à quel point le tennis peut être (un sport) solitaire. Je me souviens de m’être réveillé à Shanghai il y a un an, il était 16 heures et j’étais encore au lit, les rideaux fermés. Je ne voulais pas voir la lumière du jour. Je me mettais beaucoup de pression moi-même. J’avais l’impression que personne ne voulait me connaître en tant que personne, qu’on voyait juste en moi le joueur de tennis pour m’utiliser. Je ne me sentais pas capable de faire confiance à qui que ce soit. J’ai perdu toute joie de jouer et je devenais incontrôlable. Je suis devenu dépressif à cause de ce que je pensais devoir être. Ça me manque vraiment (d’être sur le circuit). Mais je ne vis et ne respire pas uniquement le tennis. Il y a d’autres choses que j’aime faire. »