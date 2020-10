Nick Kyrgios n’a plus disputé un match en compétition depuis le mois de février. En revanche, il est bien actif sur les réseaux sociaux depuis l’Australie, où il passe du temps avec sa famille et ses amis. Il s’est notamment fait remarqué ces dernières semaines pour ses propos sur Pablo Carreno-Busta, Mats Wilander ou encore Boris Becker.

« Je suis le plus objectif possible dans chacune de mes déclarations. Je dis simplement les choses telles qu’elles sont. C’est une opinion que j’ai sur certaines choses et il y aura toujours des gens qui sont d’accord avec moi et d’autres qui ne le sont pas, mais je crois que les gens apprécient vraiment l’honnêteté. Je veux dire, je le fais quand quelqu’un parle d’un sujet spécifique et que je donne mon avis là-dessus. Je ne suis pas celui qui ouvre le débat sur quelque chose », s’est justifié Kyrgios dans une interview accordée à ESPN.