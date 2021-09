Sur Instagram, Nick Kyrgios a offi­cia­lisé le fait qu’il ne remet­trait plus les pieds sur un court cette année.

Il évoque son genou qui le fait souf­frir, qu’il jouait ces derniers temps grâce à des infiltrations.

Il veut donc rester chez lui et se faire soigner correc­te­ment ce qui est assez logique.

Il espère revenir en 2022 et débuter par l’Open d’Australie.

Sa saison se résu­mera donc à un Open d’Australie 2021 plutôt réussi, un forfait à Wimbledon et une Laver Cup où il a été peu perfor­mant. On poin­tera aussi quelques sorties média­tiques dont il a le secret et qui ont fait le buzz sur le net comme celle du coaching avec sa passe d’armes avec Tsitsipas.

Au niveau sportif, il a joué 15 matchs offi­ciels pour un bilan de 7 victoires pour 8 défaites.

Classé 96ème, il devrait sortir du Top100 d’ici la fin de l’année.