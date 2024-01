Nick Kyrgios n’a pas mâché ses mots lorsque la presse austra­lienne lui a demandé ce qu’il pensait des décla­ra­tions de son compa­triote Pat Cash dans le docu­men­taire Australia’s Open, diffusé sur la chaîne ABC TV.

Le vain­queur de Wimbledon 1987 décla­rait ceci : « Je pense que le public austra­lien est devenu un peu incon­trô­lable au cours des dix dernières années. Encouragez vos compa­triotes, pas de problème, mais ils ne repré­sentent pas votre pays, ils jouent pour eux, et je pense que nous devons le comprendre. Nous devrions avoir plus de respect pour les joueurs inter­na­tio­naux qui viennent ici. Nous devons égale­ment accepter que si cela va trop loin, il y a une chance que ces joueurs disent : ‘Je ne vien­drai plus en Australie.’ J’y vais et je me fais maltraiter, à quoi ça sert ?’ »

Mais au‐delà du clash entre les deux compa­triotes, Kyrgios s’est mué le temps de quelques secondes en une sorte de socio­logue en expo­sant son point de vue sur la géné­ra­tion actuelle et sa manière de consommer le sport et l’in­for­ma­tion. Une décla­ra­tion plus que limite et surtout très caricatural.

« C’était un commen­taire abso­lu­ment stupide de la part d’une autre vieille tête qui n’a aucune idée du marke­ting ou de la façon dont les choses fonc­tionnent aujourd’hui. Il faut du diver­tis­se­ment. La géné­ra­tion actuelle n’a pas une grande capa­cité d’at­ten­tion. C’est pour­quoi vous voyez des clips sur Instagram qui tournent et qui durent entre 15 et 20 secondes. Quelqu’un comme Pat Cash ne serait pas capable de saisir ce concept. Et je n’en­lève rien à Pat Cash. Un joueur incroyable de sa géné­ra­tion, mais nous devons conti­nuer à faire grandir ce sport pour les fans du monde entier. »