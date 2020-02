Le passage de Nick Kyrgios à Acapulco en 2020 ne restera pas dans les annales puisqu’il a été contraint à l’abandon dès le premier tour après 30 minutes de jeu face à Ugo Humbert en raison d’une blessure au poignet.

Avant ses débuts au Mexique, le fantasque joueur australien avait accordé un entretien au journal Milenio où il a eu le droit à cette question : « Qui est Nick Kyrgios pour le monde du tennis ? » Le natif de Canberra n’a pas éludé le sujet et a donné son avis : « Je ne sais pas. Le monde du tennis aime me mettre une étiquette et chaque semaine, c’est différent. Je suis très différent en dehors du terrain, je suis très détendu, j’adore jouer au basket, boire quelques verres, mais sur le terrain, je ne sais pas. Je suis comme ça depuis que j’ai 10 ans. J’y vais, je joue, je m’amuse et parfois je me fâche un peu et je deviens un peu émotif.«

Nick Kyrgios a ensuite confié dans l’interview qu’il ne changerait rien au circuit actuel : « Je pense que la façon dont le sport est actuellement est bonne. Il y a plusieurs jeunes joueurs qui sont excellents et certains, comme moi, sont simplement différents. Je pense que c’est bon pour le sport. »