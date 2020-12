Alors qu’il n’a que 25 ans, Nick Kyrgios a déjà une reconversion toute tracée dans sa tête. Il veut se consacrer entièrement aux jeux-vidéos dans quelques années. Dans un avenir même assez proche…

« Je suis encore plus compétitif avec les consoles que sur le court de tennis, je ne peux pas être heureux quand je perds. Je me considère vraiment comme le meilleur joueur du circuit ATP (En jeux-vidéos) et je me vois assez talentueux pour réorienter ma vie professionnelle vers cela. Je pense que lorsque j’aurai fait 10 ans de carrière dans le tennis, j’arrêterai pour me consacrer aux jeux-vidéo », a assuré l’Australien dans une vidéo publiée par Playstation sur Youtube.

Etant donné qu’il a commencé sur le circuit professionnel en 2013, si ses propos sont vrais, il arrêtera donc sa carrière en 2023.