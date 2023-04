Absent lors de la dernière édition de la Laver Cup marquée par les adieux de Roger Federer, Nick Kyrgios va faire son retour dans la Team World à Vancouver du 22 au 24 septembre 2023. L’occasion pour le capi­taine John McEnroe de dire tout le bien qu’il pense de l’Australien, opéré du genou en janvier et absent du circuit depuis octobre 2022.

« Nick est l’un des joueurs les plus talen­tueux du circuit. Nous avons vu le niveau de tennis auquel il est capable d’évo­luer dernière à Wimbledon et nous sommes tous impa­tients de le revoir bientôt sur le court. Il apporte beau­coup d’énergie et de passion. Je suis impa­tient de le retrouver dans l’équipe à Vancouver », s’est enthou­siasmé le septuple lauréat en Grand Chelem.