Quelques jours avant le retour de Nick Kyrgios sur les courts de l’ATP 250 de Melbourne sur lequel il a été invité, l’Australien s’est confié au quoti­dien The Age sur plusieurs sujets d’ac­tua­lité. Et forcé­ment, il a eu quelques mots pour Daniil Medvedev et pour ceux suscep­tibles de remporter au moins un tournoi du Grand Chelem.

« Je pense que Daniil Medvedev est incroyable. Je le vois remporter plusieurs tour­nois du Grand Chelem. Il y a égale­ment Alexander Zverev qui est évidem­ment très bon, tout comme Stefanos Tsitsipas et d’autres joueurs du top 10. Mais j’es­père que les Australiens réus­si­ront, je veux que quel­qu’un d’aus­tra­lien perce. Le démon Alex de Minaur, je pense que Jordan Thompson peut égale­ment faire un bon été ici. »