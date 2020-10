On peut reprocher plein de choses à Nick Kyrgios. Mais personne ne pourra lui enlever sa générosité. On se rappelle qu’il versait 200 dollars par ace aux victimes des incendies. Il avait atteint les huitièmes de finale et en avait distillé 87 !

Alors qu’il n’a pas joué depuis février, l’Australien espère retrouver les courts lors du prochain Grand Chelem dans son pays, pour sa fondation.

« Je croise les doigts pour que mon corps reste en bonne santé afin de pouvoir me rendre là-bas et bien jouer. Et cela signifie que je peux continuer à aider et à utiliser ma plateforme. Mieux je joue, plus je peux continuer à aider ma fondation [The NK Foundation], et c’est ce qui me motive. Je ne suis pas un gars basé sur les résultats, comme je ne jouais pas pour moi [à l’Open d’Australie], je jouais pour les feux de brousse. Tant que mon esprit est au bon endroit, je pense que tout le reste suivra », a expliqué Nick dans une interview accordée à ESPN il y a quelques jours.