Récemment Nick Kyrgios a été comparé à son compa­triote Bernard Tomic et le moins que l’on puisse dire c’est que Nick n’a pas vrai­ment apprécié : « Je ne me suis jamais senti aussi insulté. La compa­raison est plus que désa­gréable. On ne peut me comparer avec un mec qui a peut‐être qu’un seul fan dans le monde. Et si on veut parler des perfor­mances spor­tives, c’est pareil, moi je bats le Big 4 » a expliqué Nick qui a le talent de survivre média­ti­que­ment alors qu’il n’a pas fait le moindre match de tennis offi­ciel depuis l’Open d’Australie.

A ce sujet, on vous rappelle qu’on vous a annoncé que les orga­ni­sa­teurs du tournoi de Stuttgart tentaient de le convaincre de venir sachant que cet évène­ment sur gazon a lieu la deuxième semaine de Roland‐Garros.