Plombé par les bles­sures ces plusieurs années, Nick Kyrgios n’a pas dit son dernier mot.

Absent du circuit depuis sa défaite au premier tour de l’ATP 250 de Brisbane le 6 janvier dernier face à l’Américain Aleksandar Kovacevic (6−3, 6–4), l’Australien va faire son retour sur gazon à Stuttgart.

Invité par les orga­ni­sa­teurs, le fina­liste de Wimbledon 2022 va affronter le Français Corentin Moutet dans un match qui s’an­nonce spec­ta­cu­laire, même si l’on ne connaît pas du tout l’état de forme de Kyrgios.

Pour rappel, le joueur de 31 ans n’a disputé que sept matchs sur les trois dernières saisons.

Stuttgart ATP 250 Main Draw Singles pic.twitter.com/tpX2wvvDZt — Tennis Draws (@DrawsTennis) June 6, 2026

Une belle manière de commencer la saison sur gazon après Roland‐Garros !