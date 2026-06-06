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Kyrgios‐Moutet pour le grand retour de l’Australien, sortez le pop‐corn !

Par
Baptiste Mulatier
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Plombé par les bles­sures ces plusieurs années, Nick Kyrgios n’a pas dit son dernier mot. 

Absent du circuit depuis sa défaite au premier tour de l’ATP 250 de Brisbane le 6 janvier dernier face à l’Américain Aleksandar Kovacevic (6−3, 6–4), l’Australien va faire son retour sur gazon à Stuttgart. 

Invité par les orga­ni­sa­teurs, le fina­liste de Wimbledon 2022 va affronter le Français Corentin Moutet dans un match qui s’an­nonce spec­ta­cu­laire, même si l’on ne connaît pas du tout l’état de forme de Kyrgios. 

Pour rappel, le joueur de 31 ans n’a disputé que sept matchs sur les trois dernières saisons. 

Une belle manière de commencer la saison sur gazon après Roland‐Garros !

Publié le samedi 6 juin 2026 à 15:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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