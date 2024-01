Depuis qu’il est commen­ta­teur, beau­coup d’ar­ticles évoquent régu­liè­re­ment une retraite possible du joueur austra­lien. Ce qui a eu le don d’agacer Nick. Il a donc tenu à préciser derniè­re­ment es choses pour faire cesser défi­ni­ti­ve­ment ce genre de rumeurs.

« J’ai plus faim que jamais, je fais constam­ment de la réédu­ca­tion. dans la salle de sport. Je revien­drai, restez connectés »

On rappelle que Nick n’a pas joué de match offi­ciel depuis l’Open de Stuttgart en juin. On veut bien le croire mais la vérité est aussi qu’il pose rare­ment des vidéos où on le voit se déchirer comme c’est le cas par exemple avec Rafael Nadal.