L’Australien n’a pas tardé. Dès que l’annonce a été officielle, il s’est fendu d’un petit tweet dont il a le secret. Cela risque de devenir un classique. C’est le premier joueur à réagir. On attend avec impatience celles des autres ténors du circuit et pourquoi pas de Rafael Nadal, mieux de Roger Federer. Car il va falloir faire un choix entre la compassion et la condamnation.