A un mois du début de l’Open d’Australie (16 au 29 janvier 2023), Nick Kyrgios a parlé de la pres­sion parfois diffi­cile à assumer même s’il la consi­dère comme « un privi­lège ». Extrait d’un entre­tien accordé à Mats Wilander pour Eurosport durant la Diriyah Tennis Cup.

« Être sous le feu des projec­teurs, ce n’est pas facile. C’est toujours dur d’être moi. Quand je gagne un tournoi ou quelque chose avec de la valeur, ils veulent toujours plus. On ne me dit jamais : ‘Ok, il est temps de se reposer.’ C’est plutôt : ‘Bien, fais‐le encore et main­te­nant’. Les gens n’en auront jamais assez. De mon point de vue, j’ai réussi de grandes choses dans ce sport, vu d’où je viens. Mes parents sont arrivés en Australie sans rien. Donc je sais que je suis satis­fait de ça. Je veux en réussir plus pour moi, pour toute mon équipe, mais pas pour le reste du monde. »