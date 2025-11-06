Nick Kyrgios n’est plus que l’ombre de joueur qu’il était lorsqu’il avait atteint la finale de Wimbledon 2022. Sa condition physique ne lui permet pas de penser à un retour sérieux à la compétition, bien qu’on le retrouve parfois à l’UTS, et prochainement dans une nouvelle ‘bataille des sexes’ face à Aryna Sabalenka. Mais l’Australien vient de révéler que son genou allait beaucoup mieux, presque comme par magie, ce qui pourrait lui donner espoir d’un retour à la compétition plus sérieux.
« Depuis le mois dernier, je ne sais pas ce qui s’est passé. J’étais avec ma masseuse et mon kinésithérapeute hier soir, et il y a vraiment eu un changement au niveau de mon genou. Il n’est plus enflé. Je ne ressens plus de douleur après les séances. Je ne sais pas si je dois parler de miracle ou quoi que ce soit, mais j’ai l’impression que mon genou a rajeuni de quelques années. Je ne veux pas me porter la poisse, mais il y a eu comme un déclic qui m’a permis d’enchaîner trois ou quatre jours d’entraînement sur le court, à raison d’une heure et demie ou deux heures, de récupérer et de progresser ensuite. C’est vraiment génial et je n’en ai encore parlé à personne. J’ai l’impression de renaître sur le court. »
Publié le jeudi 6 novembre 2025 à 12:46