Nick Kyrgios n’est plus que l’ombre de joueur qu’il était lors­qu’il avait atteint la finale de Wimbledon 2022. Sa condi­tion physique ne lui permet pas de penser à un retour sérieux à la compé­ti­tion, bien qu’on le retrouve parfois à l’UTS, et prochai­ne­ment dans une nouvelle ‘bataille des sexes’ face à Aryna Sabalenka. Mais l’Australien vient de révéler que son genou allait beau­coup mieux, presque comme par magie, ce qui pour­rait lui donner espoir d’un retour à la compé­ti­tion plus sérieux.

« Depuis le mois dernier, je ne sais pas ce qui s’est passé. J’étais avec ma masseuse et mon kiné­si­thé­ra­peute hier soir, et il y a vrai­ment eu un chan­ge­ment au niveau de mon genou. Il n’est plus enflé. Je ne ressens plus de douleur après les séances. Je ne sais pas si je dois parler de miracle ou quoi que ce soit, mais j’ai l’im­pres­sion que mon genou a rajeuni de quelques années. Je ne veux pas me porter la poisse, mais il y a eu comme un déclic qui m’a permis d’en­chaîner trois ou quatre jours d’en­traî­ne­ment sur le court, à raison d’une heure et demie ou deux heures, de récu­pérer et de progresser ensuite. C’est vrai­ment génial et je n’en ai encore parlé à personne. J’ai l’im­pres­sion de renaître sur le court. »