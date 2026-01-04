S’il attend une invi­ta­tion pour l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février), Nick Kyrgios a déclaré dans des propos relayés par Punto de Break qu’il était prêt à y renoncer s’il ne se sentait pas en forme cette semaine à Brisbane, où il va faire son retour à la compétition.

« Je ne veux pas être ce joueur qui prive de chances les jeunes joueurs qui se sont préparés pour obtenir une wild card. Si je me sens bien, que je passe cette semaine et que je sens que je peux jouer à l’Open d’Australie, vrai­ment en profiter, alors oui, mais si je ne peux pas offrir l’ex­pé­rience Kyrgios, je préfère la donner à quel­qu’un qui a mérité son invi­ta­tion et qui est vrai­ment en pleine forme pour commencer quelque chose de spécial dans sa carrière. »