Kyrgios : « Pour faire taire certaines personnes, j’ai pris la décision de m’entraîner dur et de me prouver que je peux jouer un tennis de très haut niveau »

Auteur de la meilleure saison de sa carrière, durant laquelle il a notam­ment remporté l’Open d’Australie en double et atteint la finale de Wimbledon, Nick Kyrgios ne compte pas s’ar­rêter en si bon chemin. Comme il l’a expliqué en confé­rence de presse à Montréal, où il s’est incliné en quarts contre Hubert Hurkacz, l’Australien a décidé d’enfin se donner les moyens de réussir et de se battre pour les plus gros trophées. A 27 ans, le 37e mondial a encore du temps et de la marge.

« Pour faire taire certaines personnes, j’ai pris la déci­sion de m’en­traîner dur et de me prouver que je peux jouer un tennis de très haut niveau. Comparé aux autres joueurs, j’ai toujours dû faire face à beau­coup de néga­ti­vité, beau­coup de conne­ries de la part des jour­na­listes. On m’a toujours reproché de faire ci, de faire ça… Je m’en fiche si les gens ne m’aiment pas ou n’aiment pas mon style de jeu. Chacun a sa person­na­lité et c’est compré­hen­sible. Mais au début de ma carrière, les médias ont peint une image de moi qui ne corres­pon­dait pas du tout à qui j’étais », a lâché Nick qui affron­tera Alejandro Davidovich Fokina au 1er tour à Cincinnati lundi.