Alors qu’il n’a plus joué sur la terre battue euro­péenne depuis son pétage de plomb mémo­rable à Rome contre Casper Ruud en 2019, Nick Kyrgios pour­rait faire son grand retour six ans plus tard.

Univers Tennis s’est en effet procuré des images de l’Australien à l’en­traî­ne­ment sur ocre. Et il semble parti­cu­liè­re­ment appliqué.

🚨 Nick Kyrgios s’entraîne actuel­le­ment sur TERRE BATTUE. 🧱



L'Australien n'a plus disputé le moindre tournoi sur la terre battue euro­péenne depuis la saison 2019.

Souvent diminué depuis sa grave bles­sure au poignet, Kyrgios reste sur un deuxième tour à Miami, où il a joué son cinquième match de la saison seule­ment après un an et demi d’absence.