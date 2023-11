S’il n’a disputé qu’un seul match en 2023 et va offi­cier en tant que consul­tant sur Tennis Channel pendant le Masters (du 12 au 19 novembre à Turin), Nick Kyrgios, qui n’a plus de clas­se­ment ATP, a annoncé ses inten­tions pour 2024 lors d’une inter­view accordée à Wide World of Sports.

« Je veux juste prendre mon temps afin d’être en bonne santé pour revenir et offrir aux gens le tennis que je jouais en 2022. Si je n’avais pas l’im­pres­sion qu’il me restait beau­coup de choses à donner, j’ar­rê­te­rais proba­ble­ment. J’ai l’im­pres­sion d’être encore dans la fleur de l’âge. J’ai l’im­pres­sion que mon niveau est encore l’un des meilleurs au monde. Il s’agit donc simple­ment de croire en mon jeu. Je sais ce que je peux faire et j’ai beau­coup de gens autour de moi qui croient en mes capa­cités, je pense que c’est très impor­tant. Je vais prendre les choses au jour le jour et revenir au niveau où j’étais », a lâché le fina­liste de Wimbledon 2022, qui espère évidem­ment faire son retour lors de l’Open d’Australie en janvier prochain.