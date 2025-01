Alors qu’il semblait s’être calmé concer­nant ses provo­ca­tions envers Jannik Sinner et son affaire de dopage, Nick Kyrgios a remis une pièce dans la machine en répon­dant à une provo­ca­tion d’un inter­naute à propos du fameux « Bye », un angli­cisme utilisé pour signi­fier l’avan­ce­ment auto­ma­tique d’un joueur au tour suivant d’un tournoi sans affronter d’adversaire.

« Bye a gagné plus de match que Nick Kyrgios en 2025 », a écrit avec humour un inter­naute suite à une erreur d’af­fi­chage sur le tableau du tournoi de Montpellier où « Bye » se retrou­vait direc­te­ment qualifié pour le deuxième tour à la place de la tête de série numéro 3, Flavio Cobolli.

Bye has failed less drug tests than sinner