Présent ce week‐end à Abou Dabi pour l’ex­hi­bi­tion, World Tennis League, où il s’est d’ailleurs imposé en double avec son nouvel ami, Casper Ruud, Nick Kyrgios a donné une inter­view exclu­sive Telecom Asia Sport.

Un entre­tien au cours duquel il lui a été demandé de réagir aux propos de Nicolas Mahut, qui ne donne pas cher de sa peau en cas de duel face à Jannik Sinner.

« Nicolas Mahut, au niveau mondial, n’a pas percé comme moi, donc je laisse faire. Et je ne pense pas que le monde se préoc­cupe néces­sai­re­ment de ce que Nicolas Mahut a à dire. Des gens comme Mahut me disent d’être réaliste. C’était un excellent joueur de double, un cham­pion du Grand Chelem, sans aucun doute, mais il n’a pas eu la carrière que j’ai eue en simple. C’est sans doute pour cela qu’il a son opinion. Mais sur le court de simple, il n’a jamais eu la convic­tion que j’ai, donc cette opinion ne signifie rien pour moi. J’ai accompli bien plus de choses en simple que Mahut n’aurait pu le faire dans toute sa carrière. C’est cette convic­tion qui diffé­rencie les joueurs. Federer, Nadal, Djokovic – ils ont été les plus grands parce que les gens étaient vaincus avant même d’avoir mis les pieds sur le court avec eux. Je ne veux pas être ce genre de joueur. Je soutien­drai toujours mes capa­cités et mes convictions. »