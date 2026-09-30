Alors qu’il n’a plus joué depuis le tournoi de Majorque en juin dernier et qu’on ne devrait probablement pas le revoir avant 2027, Nick Kyrgios n’oublie pas pour autant ses fans avec lesquels il prend le temps d’échanger lors de séances de questions‐réponses sur son compte Instagram.
Invité par l’un d’entre eux à lister les forces et faibles de chacun des membres du Big 3, l’Australien s’est prêté au jeu avec application.
« Roger Federer. Points forts : capacité à gagner du temps face à ses adversaires ; créativité exceptionnelle. Points faibles : hauteur excessive en revers ; incapacité à créer des balles courtes. Ce qui le distinguait : le jeu le plus agressif du Big 3.
Rafael Nadal. Point fort : incroyablement physique, il était presque impossible de trouver son revers après son service, ce qui vous mettait sous pression. Point faible : il avait du mal lorsque quelqu’un lui renvoyait un revers croisé vers son coup droit, ce qui permettait alors d’exposer son revers. Son deuxième service était également parfois vulnérable. Ce qui le distinguait : un compétiteur hors du commun.
Novak Djokovic. Points forts : à son apogée, il n’avait vraiment aucune faille. Il adorait quand on jouait vite ; il adorait quand on le mettait sous pression et cela ne le dérangeait pas de dicter le jeu. Points faibles : son deuxième service n’était pas exceptionnel, mais il a ensuite amélioré la précision de ses services ; il a considérablement amélioré ses volées ; il n’était pas le meilleur au filet. Ce qui le distingue : le plus grand de tous les temps. »
Publié le mercredi 30 septembre 2026 à 18:17