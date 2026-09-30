Alors qu’il n’a plus joué depuis le tournoi de Majorque en juin dernier et qu’on ne devrait proba­ble­ment pas le revoir avant 2027, Nick Kyrgios n’ou­blie pas pour autant ses fans avec lesquels il prend le temps d’échanger lors de séances de questions‐réponses sur son compte Instagram.

Invité par l’un d’entre eux à lister les forces et faibles de chacun des membres du Big 3, l’Australien s’est prêté au jeu avec application.

« Roger Federer. Points forts : capa­cité à gagner du temps face à ses adver­saires ; créa­ti­vité excep­tion­nelle. Points faibles : hauteur exces­sive en revers ; inca­pa­cité à créer des balles courtes. Ce qui le distin­guait : le jeu le plus agressif du Big 3.

Rafael Nadal. Point fort : incroya­ble­ment physique, il était presque impos­sible de trouver son revers après son service, ce qui vous mettait sous pres­sion. Point faible : il avait du mal lorsque quelqu’un lui renvoyait un revers croisé vers son coup droit, ce qui permet­tait alors d’exposer son revers. Son deuxième service était égale­ment parfois vulné­rable. Ce qui le distin­guait : un compé­ti­teur hors du commun.

Novak Djokovic. Points forts : à son apogée, il n’avait vrai­ment aucune faille. Il adorait quand on jouait vite ; il adorait quand on le mettait sous pres­sion et cela ne le déran­geait pas de dicter le jeu. Points faibles : son deuxième service n’était pas excep­tionnel, mais il a ensuite amélioré la préci­sion de ses services ; il a consi­dé­ra­ble­ment amélioré ses volées ; il n’était pas le meilleur au filet. Ce qui le distingue : le plus grand de tous les temps. »