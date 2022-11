Au cours d’un récent podcast, Nick Kyrgios a justifié son coup de sang après son élimi­na­tion à l’US Open en imageant la situa­tion dans laquelle il s’est retrouvé. Il a aussi fait passer un message à ses compa­triotes qui le critiquent.

« Au cours de la dernière décennie, j’ai été le joueur de tennis masculin austra­lien le plus proche d’un Grand Chelem et tout ce que je reçois est négatif. Si suis frustré parce que je n’ai pas gagné un Grand Chelem pour vous, idiots. Et j’ai dû me défouler… »

Nick aura la pres­sion à l’Open d’Australie du 16 au 29 janvier 2023.