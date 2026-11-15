Nick Kyrgios profite de la vie loin des courts avant son retour à la compé­ti­tion en amont de l’Open d’Australie, à l’occasion du Kooyong Classic, un tournoi d’exhibition orga­nisé sur l’ancien site du Grand Chelem australien.

En atten­dant, l’Australien anime notam­ment un podcast et a raconté sur les réseaux sociaux avoir essuyé le refus de l’un de ses anciens amis. Visiblement vexé, Kyrgios estime que les deux hommes ne sont plus aussi proches qu’ils pouvaient l’être aupa­ra­vant sur le circuit. Il s’agit de la légende britan­nique, Sir Andy Murray, qui ne semble pas avoir de temps à accorder à l’émission de l’Australien.

Nick Kyrgios on Andy Murray :



« I wouldn’t even know if he’s a friend anymore. »



« I guess he’s just like a colleague… we used to be closer. »



« I wanted him on my podcast, and he acted too impor­tant. It’s like, bro, find some time. »



I wonder what caused the rift ? pic.twitter.com/Rxpiiw31Ry — Swish 🍒 Tennis (@Zwxsh) November 14, 2026

« Je ne saurais même pas dire s’il est encore un ami. Je suppose qu’il est simple­ment un collègue… On était plus proches avant. Je voulais qu’il vienne dans mon podcast et il s’est comporté comme s’il était trop impor­tant. Genre, mec, trouve un peu de temps » a déclaré Nick Kyrgios.