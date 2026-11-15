Nick Kyrgios profite de la vie loin des courts avant son retour à la compétition en amont de l’Open d’Australie, à l’occasion du Kooyong Classic, un tournoi d’exhibition organisé sur l’ancien site du Grand Chelem australien.
En attendant, l’Australien anime notamment un podcast et a raconté sur les réseaux sociaux avoir essuyé le refus de l’un de ses anciens amis. Visiblement vexé, Kyrgios estime que les deux hommes ne sont plus aussi proches qu’ils pouvaient l’être auparavant sur le circuit. Il s’agit de la légende britannique, Sir Andy Murray, qui ne semble pas avoir de temps à accorder à l’émission de l’Australien.
« Je ne saurais même pas dire s’il est encore un ami. Je suppose qu’il est simplement un collègue… On était plus proches avant. Je voulais qu’il vienne dans mon podcast et il s’est comporté comme s’il était trop important. Genre, mec, trouve un peu de temps » a déclaré Nick Kyrgios.
Publié le dimanche 15 novembre 2026 à 09:43