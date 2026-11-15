Accueil ATP

Kyrgios s’en prend à un membre du Big 4 : « Je ne saurais même pas s’il est encore un ami. Je voulais qu’il vienne dans mon podcast, et il s’est comporté comme s’il était trop important »

Par
Antoine Trupiano
-

Nick Kyrgios profite de la vie loin des courts avant son retour à la compé­ti­tion en amont de l’Open d’Australie, à l’occasion du Kooyong Classic, un tournoi d’exhibition orga­nisé sur l’ancien site du Grand Chelem australien.

En atten­dant, l’Australien anime notam­ment un podcast et a raconté sur les réseaux sociaux avoir essuyé le refus de l’un de ses anciens amis. Visiblement vexé, Kyrgios estime que les deux hommes ne sont plus aussi proches qu’ils pouvaient l’être aupa­ra­vant sur le circuit. Il s’agit de la légende britan­nique, Sir Andy Murray, qui ne semble pas avoir de temps à accorder à l’émission de l’Australien.

« Je ne saurais même pas dire s’il est encore un ami. Je suppose qu’il est simple­ment un collègue… On était plus proches avant. Je voulais qu’il vienne dans mon podcast et il s’est comporté comme s’il était trop impor­tant. Genre, mec, trouve un peu de temps » a déclaré Nick Kyrgios.

Publié le dimanche 15 novembre 2026 à 09:43

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥