La première interview de Novak Djokovic depuis le fiasco qui a entouré l’Adria Tour n’a pas échappé à Nick Kyrgios. Dans les colonnes du New York Times, le Serbe a estimé qu’il « n’avait rien fait de mal » et que s’il pouvait, « il referait l’Adria Tour ». Des propos qui n’ont pas plu à l’Australien et ce dernier l’a fait savoir en reprenant une story sur Instagram où il a déclaré : « C’est effrayant que les gens ne s’approprient rien. Groupe d’albatros. »

Le natif de Canberra est très actif depuis le début de la crise sanitaire et n’a jamais caché son mécontentement par rapport aux attitudes de Dominic Thiem, Alexander Zverev et Novak Djokovic. La guerre est toujours en cours.