Le pres­sing tout terrain de Nick Kyrgios sur Jannik Sinner concer­nant son affaire de dopage est en train de tourner au harcèlement.

Répondant à une publi­ca­tion de nos amis de The Tennis Letter où le numéro 1 mondial expli­quait qu’il n’osait parler à personne suite aux révé­la­tions de son contrôle anti­do­page positif au clos­tébol l’été dernier, l’Australien a rajouté une énième couche.

Yes. You tested for steroids. Very hard to talk to other people who aren’t.