En pleine prépa­ra­tion de son grand retour prévu début 2025, Nick Kyrgios a accordé une inter­view au site de l’Open d’Australie dans laquelle il a fait une propo­si­tion qui ne risque pas de faire l’unanimité.

« Si je pouvais changer une règle dans les tour­nois du Grand Chelem, je pense que les matchs devraient être au meilleur des trois sets jusqu’aux quarts de finale, et ensuite au meilleur des cinq manches. S’il y avait des matchs au meilleur des trois manches jusqu’aux quarts de finale, plus de joueurs attein­draient les quarts de finale, mais les meilleurs gagne­raient les matchs au meilleur des cinq manches. La première semaine serait plus exci­tante. Combien de fois avez‐vous vu l’un des meilleurs joueurs du monde perdre le premier set, puis revenir et gagner comme si de rien n’était. »