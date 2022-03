Nick ne joue pas, il a donc du temps pour parti­ciper à des podcasts et refaire le monde.

Interrogé sur la victoire de Rafael Nadal à l’Open d’Australie, Nick a évoqué l’ad­mi­ra­tion qu’il a pour ce cham­pion unique.

« En fait pour dire la vérité et être vrai­ment sincère, j’ai arrêté de regarder après qu’il ait perdu 3–2, 40–0, et puis quand j’ai vérifié les scores plus tard, environ deux heures plus tard, j’ai hallu­ciné. Je me suis dit alors : « Il est incroyable, ce gars ». Je pensais qu’il n’y avait aucune chance pour qu’il puisse revenir dans le match. En fait, je n’ai jamais beau­coup douté concer­nant la carrière de Nadal. Après je consi­dère que le débat du GOAT sera clos s’il gagne Roland‐Garros. S’il atteint le chiffre fou des 22 titres en Grand Chelem et que les « autres » sont bloqués à 20, je pense alors qu’il sera néces­saire de lui donner la couronne du GOAT. »