Toujours anima­teur d’un podcast inti­tulé No Boundary, Nick Kyrgios est récem­ment revenu sur l’in­croyable sacre de Rafael Nadal à l’Open d’Australie alors qu’il était mené deux sets à rien par Daniil Medvedev en finale. Vraiment impres­sionné par cette faculté à ne jamais rien lâcher, l’Australien s’est même mouillé concer­nant le fameux débat du meilleur joueur de tous les temps (GOAT, ndlr).

« Je pense que c’était un match horrible pour Rafa. Il savait qu’il n’al­lait pas avoir de points gratuits au service. Medvedev veut juste le faire jouer, et Medvedev peut toujours servir à n’im­porte quel endroit du court. Quand il a gagné le premier set, puis le second, je me suis dit que ça allait être très dur pour Rafa de revenir. J’ai vu 3–2, 0–40. Puis j’ai rallumé 2 heures et demie plus tard et mes premières pensées ont été, « no fucking way ». Je n’ai jamais douté de Rafa à ce point dans sa carrière. Je pense que le débat sur le meilleur joueur de tous les temps sera terminé s’il gagne Roland‐Garros. S’il gagne Roland‐Garros, il sera incon­tes­ta­ble­ment le GOAT. »