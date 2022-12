Présent cette semaine à Dubaï, comme Novak Djokovic, à l’oc­ca­sion d’une exhi­bi­tion par équipe nommée la World Tennis League, Nick Kyrgios, inter­rogé en marge de cet évène­ment, a de nouveau plaidé pour la cause du Serbe après une année 2022 marquée par les diffé­rentes inter­dic­tions de territoire.

« Je pense que Novak doit jouer à tout prix. C’est l’un des plus grands joueurs de tous les temps et tant qu’il jouera et traî­nera dans les parages, nous avons besoin de lui dans ces tour­nois. En tant que compé­ti­teur, que je veux le voir présent. Si vous gagnez un tournoi, et que vous ne passez pas par Novak Djokovic, alors vous savez en quelque sorte que ce tournoi n’est pas vrai­ment un tournoi. »